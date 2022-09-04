التربية تعلن عن قبول دوام الطلبة بـ”الانتساب” للعام الدراسي 2022 – 2023

2022/09/04 | 10:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التربية اليوم ، قبول دوام الطلبة بـ”الانتساب” للعام الدراسي 2022 – 2023 .

وذكرت الوزارة في بيان , ان “وزير التربية علي حميد الدليمي وافق على بعض الحالات لدوام الطلبة بـ”الانتساب” .

ووفق البيان, حددت المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والاجنبي آلية القبول على وفق الضوابط الآتية (الحالات السرطانية والحالات المرضية معززة بالتقارير الصحية الصادرة من اللجان الطبية ، وكذلك ابناء المبتعثين خارج العراق ) .

واشار البيان, الى ان المديرية حددت آخر موعد للتقديم على الدوام بالانتساب لغاية 2022/12/31 على ان تتولى المديريات العامة تنفيذ ذلك ، مع التقييد التام بالضوابط”.

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