مقتل الداعشي “أبو دنيا” واثنين من معاونيه و”الذئب الخاطف” يجهز على عنصر بالتنظيم بمحافظتين

2022/09/04 | 10:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذ اللواء 16 بالحشد الشعبي، صباح الأحد، عملية تفتيش واسعة جنوبي محافظة كركوك.

وتهدف العملية تفتيش وتأمين أطراف مدينة داقوق وسد أي ثغرة امنية قد تستغلها عناصر داعش للتسلل وتنفيذ عملياتها الاجرامية ضمن قاطع المسؤولية، وفقا لبيان صادر عن الحشد الشعبي.

في غضون ذلك قال الحشد ان قواته والجيش تواصل لليوم الثاني على التوالي عملية “الذئب الخاطف” حيث تم قتل داعشي ومحاصرة إثنين آخرين داخل نفق كبير من قبل اللواء 88 في الحشد الشعبي والفوج التكتيكي لصلاح الدين، وتهدف العملية القضاء على فلول داعش الإرهابي وتجفيف منابع الإرهاب.

يذكر ان اللواء 88 بالحشد الشعبي والجيش وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية دمروا سبع مضافات بعملية “الذئب الخاطف” في جبال حمرين يوم أمس كان يستخدمها الدواعش للاستقرار والانطلاق لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.

بدورها ذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في بيان أنه من خلال المتابعة المستمرة توفرت معلومات دقيقة لديها عن وجود وكر للإرهابيين في منطقة چيمن قرب سد الخاص في محافظة كركوك .

وأوضحت في بيانها انها عملت بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، على تزويد طائرات F16 بمعلومات عن هذا الوكر، اذ تم تنفيذ ضربة جوية بواسطة الشجعان في صقور الجو في طيران القوة الجوية، أسفرت عن مقتل مايسمى امني قاطع الدبس والمكنى( ابو دنيا) واثنين من معاونيه.

كما أشار البيان إلى أن قوة من وكالة الاستخبارات خرجت لتفتيش المكان وعثرت على أشلاء القتلى .

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