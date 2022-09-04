كركوك.. وكالة الاستخبارات تقتل 'أمني قاطع الدبس' وإثنين من معاونيه

2022/09/04 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز ـ أمنأعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاحد، مقتل ما يسمى امني قاطع الدبس واثنين من معاونية في كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "من خلال المتابعة المستمرة توفرت معلومات دقيقة لدى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عن وجود وكر للإرهابيين في منطقة چيمن قرب سد الخاص في محافظة كركوك".

وأضافت: "حيث عملت الوكالة بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، على تزويد طائرات F16 بمعلومات عن هذا الوكر، اذ تم تنفيذ ضربة جوية بواسطة الشجعان في صقور الجو في طيران القوة الجوية، أسفرت عن مقتل ما يسمى امني قاطع الدبس والمكنى( أبو دنيا) واثنين من معاونيه".وأشار البيان الى ان "قوة قد خرجت من وكالة الاستخبارات لتفتيش المكان وعثرت على أشلاء القتلى ".واتم: "سيبقى النصر حليف الشجعان في قواتنا الأمنية البطلة".

إلى ذلك، بين الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، أن العملية تمت بعد متابعة دامت لأيامٍ متوالية وتعقبٌ دقيق.وأوضح أبو رغيف في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، أن "وكالة الاستخبارات تمكنت بعد هذه المتابعة من استهداف مضافة أمنية بقاطع الدبس في منطقة چيمن قرب سد الخالص بكركوك وبواسطة قيادة العمليات المشتركة".وأشار إلى أن "العملية تمت عبر طائرات الـ f16، ونَتَجَ عنها مقتل أمني عام القاطع "أبو دينا" مع مجموعتهِ جنوب كركوك".

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