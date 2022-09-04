ضبط 32 شاحنة مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الوسطى

2022/09/04 | 11:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاحد، عن ضبط ٣٢ شاحنة تحمل مواد مخالفة في كمرك المنطقة الوسطى.

وذكرت الهيئة في بيان، أن “قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى قام بضبط (٣٢) شاحنة تحمل مواد متنوعة مخالفة للضوابط و التعليمات النافذة“.

واضافت ان “تفاصيل هذه المواد وهي (مرمر ، مواد غذائية ، مواد زراعية ، هياكل حديدية ، عدد يدوية ، نايلون تغليف موسوم ، ادوات احتياطية للسيارات ، ملابس ، الياف زجاجية ، كيبلات كهربائية )”.

واكدت الهيئة ان “العملية تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفات وفقا لقانون الكمارك النافذ رقم٢٣لسنة١٩٨٤المعدل“.

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