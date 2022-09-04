2022/09/04 | 11:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز نادي توتنهام هوتسبير على نظيره فولهام، بهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاري كين يدخل تاريخ "البريميرليغ".. ويحقق رقماً قياسياً جديداً) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هاري كين يدخل تاريخ "البريميرليغ".. ويحقق رقماً قياسياً جديداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).