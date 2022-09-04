2022/09/04 | 11:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واع/

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يارالله يصدر توجيهات للقطعات العسكرية في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يارالله يصدر توجيهات للقطعات العسكرية في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).