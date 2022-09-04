سلطات حماس تعدم 5 فلسطينيين في غزة

2022/09/04 | 11:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قالت وزارة الداخلية إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تدير قطاع غزة نفذت أحكام...

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