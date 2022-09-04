2022/09/04 | 11:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تشكل فوضى مراكز التجميل غير المرخصة المنتشرة في العراق،خطرا على صحة الإنسان نتيجة الأخطاء...

ظهرت المقالة مراكز التجميل في العراق..



مشرحة دموية غير مسيطر عليها أولاً على المسلة.

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