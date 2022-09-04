اسعار صرف الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد

2022/09/04 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تراجع سعر صرف الدولار، اليوم الاحد، بشكل طفيف في البورصة الرئيسة في العاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 148050 دينارا مقابل 100 دولار".

وأشار مراسلنا الى أن "اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينارا لكل 100 دولار".

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