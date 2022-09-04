2022/09/04 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاحد، عن دخول اكثر من 2500 زائر ايراني عبر منفذ المنذرية خلال 24 ساعة.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، لـ( بغداد اليوم)، ان" دائرته استكملت مضامين خطة الاستنفار الصحي في منفذ المنذرية الحدودي مع بدء تدفق الزوار الايرانيين لاداء مراسيم زيارة الاربعين"، مؤكدا "دعم المنفذ بطواقم طبية متعددة الاختصاصات مع سيارات الاسعاف لتقديم كل سبل الدعم الطبي للزائرين".واضاف، ان "المنذرية استقبل اكثر من 2500 زائر خلال الساعات 24 الماضية مع زيادة كبيرة متوقعة في الايام المقبلة مع اقتراب موعد زيارة الاربعين" لافتا الى أن "دوائر الصحة في حالة استنفار وتم نشر عشرات الفرق الصحية على طول الطرق التي يسلكها الزوار صوب بغداد لتقديم الخدمات العلاجية".

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