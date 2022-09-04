لبنان.. مواطنون يستبدلون المصارف بمكاتب التحويلات

2022/09/04 | 11:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما أنهكت المصارف وقيودها المشددة اللبنانيين، دخلت شركات الحوالات المالية إلى السوق بكل ثقلها، ولم يعد يقتصر عملها على التحويلات من الخارج، بل باتت تقدم خدمات تتنوع بين بطاقات "الفيزا" وقائمة هدايا الزفاف، وحتى دفع الرواتب.

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