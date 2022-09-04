2022/09/04 | 11:37 - المصدر: موازين نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تين هاج: سأكون صديق رونالدو وأحياناً معلمه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/04 | 11:37.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تين هاج: سأكون صديق رونالدو وأحياناً معلمه) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تين هاج: سأكون صديق رونالدو وأحياناً معلمه) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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