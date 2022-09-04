2022/09/04 | 11:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت القوات الامنية القبض على عدد من المتهمين بالسرقة والتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية اخرى في بغداد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية: ألقت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب الحرية لمكافحة الإجرام، القبض على مطلوب بجريمة سرقة دراجة نارية بداخلها مبلغ مالي قدره (٨ ملايين دينار مع جهاز موبايل) لأحد المواطنين في منطقة الحرية ببغداد.

واوضح ان مفارز مكتب النهروان لمكافحة الاجرام تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بتزوير هوية احوال مدنية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة (٢٩٨/٢٨٩) من قانون العقوبات.

واشار الى مفارز المديرية نفذتأوامر قبض قضائية اخرى بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحال تجارية ودراجات نارية ودراجات التك تك ومتهمين آخرين مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة، ضمن مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عدد من المتهمين بالسرقة والتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية اخرى في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عدد من المتهمين بالسرقة والتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية اخرى في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).