طقس صحو بغبار خفيف غدا .. وصاف الثلاثاء .. بدرجات حرارة اربعينية

2022/09/04 | 11:39 - المصدر: وكالة خبر

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توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا بغبار خفيف غدا الاثنين..



صافيا الثلاثاء ..بدرجات حرارة اربعينية.

وذكر بيان للهيئة اليوم ان طقس البلاد سيكون يوم غد الاثنين صحوا والرياح في الوسطى والشمالية تكون حركتها شمالية غربية الى معتدلة السرعة (20-30)/س مسببة تصاعدا للغبار في بعض الاماكن بمدى رؤية (6-8)كم وفي الغبار (2-4)كم وفي الجنوبية تكون حركتها شمالية غربية الى معتدلة السرعة (20-30)كم/س بمدى رؤية (6-8)كم.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 25 مئوية والعظمى 48 مئوية.

وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في الموصل 24 مئوية واعلاها في البصرة 31 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 42 مئوية واعلاها في ميسان والبصرة والناصرية 48 مئوية.

وتبقى الاجواء على حالها يوم الثلاثاء المقبل ..



طقسا وحركة رياح ودرجات حرارة .

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