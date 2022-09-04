مفوضية الانتخابات تعلن استمرار التسجيل البايومتري وتخصص رقما هاتفيا مباشرا

2022/09/04 | 11:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مفوضية الانتخابات استمرار التسجيل البايوميتري للناخبين غير المسجلين سابقا.

وذكرت في كلمتها الاسبوعية : خصصت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم الهاتف المجاني (5667) ليكون خطاً مباشراً بين المفوضية والناخبين الراغبين بالاستفسار عن كل ما يخص عملية التسجيل البايومتري وتوزيع البطاقة البايومترية، علاوة على طرح المشاكل والمعوقات التي قد تواجههم في العمليتين بغية تذليلها.

واضافت : تستمر مراكز التسجيل التابعة للمكاتب الانتخابية كافة باستقبال الناخبين لإجراء التسجيل البايومتري للناخبين غير المسجلين سابقاً بضمنهم مواليد (2004)، إذ سجلت المفوضية (257.881) ناخباً، كما وتستمر بتوزيع بطاقات الناخبين البايومترية وعبر منافذ المراكز الفرعية في أقضية ونواحي المحافظات وتسيير الفرق الجوالة، حيث بلغت بطاقات التصويت العام (52.830) بطاقة، والتصويت الخاص بلغ (349.506) بطاقة، أما بطاقات النازحين والمهجرين فبلغت (34.915) بطاقة، وتتم العمليتين بحضور (1231) مراقباً محلياً و(172) وكيل حزب سياسي.



ويمكن للمهتمين في الشأن الانتخابي الإطلاع على الموقف العملياتي التراكمي لعمليتي التسجيل والتوزيع البايومتريين من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمفوضية الانتخابات (https://ihec.iq/biometric-registration/).

واوضحت انها تستمر بمتابعة ومراقبة مقرات الأحزاب من خلال دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، وشعب شؤون الأحزاب والمرشحين التابعة لمكاتب المحافظات الانتخابية، إذ تعمل لجانها المختصة بالرصد والمسح الميداني على إجراء الزيارات الميدانية لمقرات الأحزاب السياسية وتدقيق آلية فتح وغلق المقرات استناداً إلى الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص.

وتواصل العمل على إعادة مبالغ التأمينات المالية الخاصة بالمرشحين الفائزين الأصلاء والبدلاء؛ وفق قرار الموافقة الصادر من قبل مجلس المفوضين الموقر بهذا الخصوص، كما ويتم العمل من خلال قسم شؤون المرشحين في المكتب الوطني على متابعة ما يرد من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بخصوص المرشحين ولكافة العمليات الانتخابية ومنذ العام 2005.

وفي شأن آخر، تستمر مفوضية الانتخابات من خلال أقسامها وشعبها المختصة بعملية التنسيق الأمني لتحصين مقرات المخازن والمراكز الفرعية المنتشرة في عموم أرجاء العراق، إضافة إلى الاستمرار بالتنسيق بين لجان السلامة الوقائية ومديرية الدفاع المدني لفحص منظومات الإطفاء وبشكل دوري لتأمين الجوانب الوقائية ضماناَ لسلامة الأجهزة والمعدات المكتبية والمخزنية ولجميع مرافق المؤسسة الانتخابية.

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