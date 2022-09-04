شاهد بالفيديو.. أغرب عملية سطو مسلح في أحد معارض السيارات في العراق!

2022/09/04 | 11:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NWXCLvs9298

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