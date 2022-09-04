التصنيع الحربي تحذر من خطورة الحرب الألكترونية وتدعو لاستخدام تقنيات للحد منها

2022/09/04 | 12:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد ـ واع – وسام الملاحذرت هيئة التصنيع العسكري، اليوم الأحد، من خطورة الحرب الالكترونية، فيما أشارت الى أن قوانين العراق تلزم الجهات الأمنية بشراء منتجات هيئة التصنيع العسكري.وقال رئيس هيئة التصنيع العسكري محمد صاحب الدراجي في موتمر (معرض مكافحة الارهاب والعمليات الخاصة والأمن السبراني) وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحرب الألكترونية هي الأخطر، ولا بد من استخدام التقنيات اللازمة التي ترتقي الى الحد من خطر الحرب الالكترونية".وأشار، الى أن "التصنيع داخل البلاد يؤدي الى الربح"، مبيناً، أن "جميع الشركات العالمية التي تسعى الى الربح تعلم ذلك".وأوضح، أن "قوانين العراق تلزم الجهات الأمنية بشراء منتجات تصنيع هيئة التصنيع الحربي"، مؤكداً، أن "مصلحة الشركات العالمية مشاركة الشركات العراقية للدخول الى السوق العراقي بشكل مباشر".ونوه، بأن "شركات الهيئة موجودة وابوابها مفتوحة لجميع الشركات"، مشيداً "بتعاون جميع المؤسسات الأمنية مع الهيئة ودعم توطين الصناعة الوطنية".





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