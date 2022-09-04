2022/09/04 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في الإطار التنسيقي، تركي العتبي، اليوم الاحد، عن وجود اربع مبادرات لإنهاء الازمة السياسية في العراق.

وقال العتبي لـ (بغداد اليوم)، إن "موقف الاطار واضح وثابت في الترحيب بأي مبادرة تؤدي الى انهاء ازمة العراق السياسية على ان تكون وفق مبادئ الدستور والقانون"، مؤكدا بأنه "حتى الان تم طرح 4 مبادرات يتوافق الاطار معها في نقاط ويختلف في اخرى".

واضاف ان "أي مبادرة تطرح لإنهاء الازمة السياسية يجب ان يتم مناقشتها من قبل البرلمان باعتباره يملك صلاحية المضي بها لأنه المعني وفق الدستور"، مضيفا بأنه "لا يمكن التوافق على مبدأ الانتخابات المبكرة او تغير قانون ومفوضية الانتخابات الا من خلال البرلمان الذي لم يعقد جلساته منذ اسابيع عدة".

وأشار العتبي الى ان "بداية حل الازمة هي بعودة جلسات مجلس النواب وطرح كل المبادرات على جدول اعماله وهو من يقرر المضي بأي منها، موضحا بأن "أي اجراء مخالف للدستور لن ندعمه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرهونة بعقد جلسة نيابية.. 4 مبادرات تُخرج العراق من عنق الزجاجة (تفاصيل)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرهونة بعقد جلسة نيابية.. 4 مبادرات تُخرج العراق من عنق الزجاجة (تفاصيل)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).