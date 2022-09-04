2022/09/04 | 12:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع تصدر بيانا هاما بشأن المفسوخة عقودهم.

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