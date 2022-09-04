القضاء يوضح بخصوص الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي

2022/09/04 | 12:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قال مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، إن الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي في قرارات المنفذ العدل المصدقة ‏تمييزاً بين المنع والاجازة.وفي مقال نشره موقع القضاء الأعلى للقاضي عواد حسين ياسين […]

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