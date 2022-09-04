"مش ساحر وسيتحسن".. عمرو أديب يرد على منتقدي محمد صلاح

2022/09/04 | 12:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردّ عمرو أديب، الإعلامي المصري، على منتقدي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، مُشيراً إلى أن اللاعب يتعرّض للضغوطات في الوقت الحالي، ويحتاج لوقوف الجماهير بجانبه ومساندته.

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