بغداد اليوم في تغطية خاصة لمعرض (مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة والأمن السبراني)

2022/09/04 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعتبرت المتحدثة باسم ائتلاف النصر ايات مظفر، اليوم الاحد، اشتراك المؤسسات الأمنية والمحلية بتسليط الضوء على الامن السيبراني، بأنها خطوة إيجابية.

وقالت مظفر لـ(بغداد اليوم)، إن " اشتراك المؤسسات الأمنية والمحلية بتسليط الضوء على جانب مهم من الامن السيبراني هو خطوة إيجابية لأنه يعتبر (لغة العصر)، مضيفة "أننا قطعنا اليوم اشواطا مهمة في تحقيق الامن على التنظيمات الارهابية".

وأشارت الى ان هناك دعما كبيرا للمؤسسات التي قارعت الإرهاب منها جهاز مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة".

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