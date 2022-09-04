علي الشريفي يتعهد للصدر بخلع العمامة وعدم ’الإساءة’ للحوزة (وثيقة)

2022/09/04 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تعهد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاحد، بحماية المعمم علي الشريفي بعد خلعه للعمامة الحوزوية.

وذكر بيان لمكتب الصدر، تلقته (بغداد اليوم)، أن "زعيم التيار يدعو الجميع الى عدم التعرض للسيد علي الشريفي بعد تعهده بخلع عمامته وعدم إساءته للحوزة والتزامه بالضوابط الشرعية".

ووفقا للتعهد الذي نشره المكتب ويحمل توقيع الشريفي، فأنه "يتعهد بخلع العمامة لمدة عام كامل ويعتذر عن الاساءة التي صدرت عنه خلال الفترة السابقة".

وكان الشريفي قد ظهر قبل عدة ايام وهو يرتدي زي رجال الدين بمقاطع فيديوية لاقت رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي، لظهور فتاة تقوم بتقبيل الشريفي اثناء تحيته لها.

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