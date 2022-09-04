اعفاء قائممقام قضاء سامراء وتكليف بديلا عنه (وثيقة)

2022/09/04 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، اليوم الاحد، على وثيقة صادرة من محافظة صلاح الدين بانهاء تكليف قائممقام قضاء سامراء وتكليف بديلا عنه.وبحسب الوثيقة، فأنه "محافظ صلاح الدين اصدر امرا اداريا بانهاء تكليف برهان محمد عبد الحسين من مهام قائممقام قضاء سامراء بالوكالة اضافة لوظيفته، وتكليف بكر محمد شريف بمهام قائممقام سامراء وكالة لحين تسمية قائممقامجديد".

وتابع، أن "الامر ينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره".

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