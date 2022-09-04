انخفاض صادرات العراق النفطية الى اميركا في اب بنسبة 25%

2022/09/04 | 13:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر من 7.5 ملايين برميل في شهر آب، منخفضة عن 9.9 مليون برميل يوميًا في تموز.

وقالت الادارة إن “العراق صدر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر آب الماضي 7.533 ملايين برميل، و بمعدل 243 ألف برميل يوميا، منخفضا عن شهر تموز الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 9.982 ملايين برميل وبمعدل 322 ألف برميل يوميا”.

واضافت ان “العراق صدر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر آب بمعدل 181 الف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 163 الف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 225 الف برميل يوميا في الأسبوع الثالث “، مشيرا الى ان “صادرات الاسبوع الرابع بلغت 401 الف برميل يوميا”.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن “العراق جاء بالمرتبة الرابعة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا، والمكسيك، والسعودية، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا 9 ملايين، و548 الف برميل يوميا”، مبينة ان “كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك”.

وبانخفاض الصادرات من 9.9 الى 7.5 مليون برميل خلال شهر اب، هذا يعني انخفاض صادرات العراق الى اميركا بنسبة 25%، في الوقت الذي يعاني العراق بالفعل من فقدان جزءا من حصته السوقية في اسيا.

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