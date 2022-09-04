الكاظمي يدعو القوى العراقية لجولة حوار ثانية لحل الأزمة السياسية

2022/09/04 | 13:30 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر مطلعة للجزيرة إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وجه دعوة لكل القوى السياسية العراقية لعقد جولة حوار هي الثانية، ضمن جولات الحوار الوطني التي تهدف إلى إيجاد حل للأزمة السياسية في العراق.

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