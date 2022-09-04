2022/09/04 | 13:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف القيادي في الإطار التنسيقي، تركي العتبي، الاحد، 4 أيلول، 2022، عن وجود اربع...

ظهرت المقالة أربع مبادرات لاخراج العراق من عنق الزجاجة أولاً على المسلة.

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