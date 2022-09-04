رئيس مجلس النواب العراقي يحدد 9 بنود يشترط توافرها بجلسات الحوار الوطني

2022/09/04 | 13:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، بياناً يوضح فيه أبرز البنود التي يجب أن يتضمنها جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة.وقال رئيس مجلس النواب، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إن جدول أعمال جلسات الحوار الوطني …

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