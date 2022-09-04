إيقاف 5 حالات 'ابتزاز الالكتروني' في ثلاث محافظات

2022/09/04 | 13:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز ـ محلياتاعلنت الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، اليوم الاحد، إيقاف خمس حالات ابتزاز الالكتروني في عدة محافظات عراقية، فيما اكدت إعادة امراة اجنبية الى ذويها.

وذكرت الشرطة في بيان ورد لـ السومرية نيوز ، أن "مفارزنا أوقفت ٥ حالات ابتزاز إلكتروني، ٣ منها في الأنبار وواحدة في كل من كركوك وكربلاء المقدسة، وأعادت امرأة من جنسية أجنبية الى بلدها، عانت التشرد مدة عام كامل".

وأضافت: "واتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين الذي ساوموا ضحاياهم بنشر صورهن ورسائلهن الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما لم يخضعن لرغباتهم الدنيئة، أو يسلمنهم مبالغ مالية".وأوضحت: "وفي ذات الوقت قدمت الشرطة المجتمعية الدعم للمرأة الأجنبية البالغة من العمر أكثر من (٧٠) عاماً والتي دخلت البلاد منذ أكثر من عام لزيارة العتبات المقدسة، وبعد أن تخلى عنها ذووها، تمكنت المجتمعية من انتشال المرأة من الشارع وتسليمها الى سفارة بلدها اصوليا".

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