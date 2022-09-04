2022/09/04 | 13:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستعد كبير نواب البرلمان الصيني لي تشانشو لزيارة روسيا وحضور المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع في مدينة فلاديفوستوك الروسية هذا الأسبوع، ليصبح بذلك أكبر مسؤول صيني يزور روسيا منذ بدء الحرب الأوكرانية.

وقالت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، إن من المقرر أن يقوم لي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، بزيارات رسمية لروسيا ومنغوليا ونيبال وكوريا الجنوبية في الفترة من الأربعاء إلى 17 سبتمبر (أيلول).



وأضافت، أنه سيحضر المنتدى الذي يستمر 4 أيام والمقرر أن يبدأ يوم الاثنين خلال إقامته في روسيا.

وأعلن الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين شراكة استراتيجية “بلا حدود” في فبراير (شباط)، قبل أسابيع من غزو روسيا لأوكرانيا.

وازداد التعاون بين روسيا والصين بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وأجرى البلدان في تمرينات عسكرية في بحر اليابان أثارت قلقاً دولياً من تشكيل حلف عسكري مناهض لللناتو.

وفي مطلع سبتمبر (أيلول)، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن “العلاقات الروسية الصينية ارتقت إلى مستوى جديد، يفوق بنوعيته جميع التحالفات العسكرية الكلاسيكية من الحقبة الماضية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كبير نواب البرلمان الصيني يزور روسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كبير نواب البرلمان الصيني يزور روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).