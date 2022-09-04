هالاند يأسف لليفاندوفسكي بسبب تصرف بايرن ميونخ

2022/09/04 | 13:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد نجم مانشستر سيتي آرلينغ هالاند، شعوره بالأسف بسبب دخول مسؤولي بايرن ميونخ في مفاوضات معه قبل رحيله عن بوروسيا دورتموند بنهاية الموسم الماضي.

وقال هالاند في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور” الإنجليزية: “شعرت بالأسف من أجل روبرت ليفاندوفسكي، أجد أن مفاوضات بايرن ميونخ معي في وجوده كانت قلة احترام له”.

وأشار هالاند إلى النجاحات التي حققها «ليفا» بقميص البافاري قبل رحيله إلى برشلونة، حيث قال: “لا أعلم كم عدد الأهداف التي سجلها هناك والألقاب التي فاز بها”.

وعن كواليس مفاوضات مانشستر سيتي معه، قال هالاند: “كنت أفكر دوماً عند بداية أي مفاوضات، هل يملك النادي الذي يفاوضني مهاجماً قوياً؟”.

وحقق هالاند بداية قوية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما سجل 10 أهداف في أول 6 جولات بالبريميرليغ رفقة مانشستر سيتي.

وكان صاحب الـ 22 عامًا غادر سيجنال إيدونا بارك هذا الصيف وانضم إلى صفوف مانشستر سيتي مقابل 60 مليون يورو، تمثل قيمة الشرط الجزائي في عقده مع بوروسيا دورتموند.

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