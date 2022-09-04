2022/09/04 | 13:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qK9mwSFBOxQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بحرقة قلب أب يطالب براتب رعاية لابنه) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بحرقة قلب أب يطالب براتب رعاية لابنه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).