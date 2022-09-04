العراق.. اليابان.. ونشيد عديلة

2022/09/04 | 13:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

كالعادة عندما أجد خبراً غريباً

وعجيباً بمقاييس بلاد ما بين النهرين،

أقول لنفسي يارجل، لماذا تطلب من

المسؤول العراقي أن يقتدي بسياسي أو

مسؤول غربي كافر لا يحمل ذرة إيمان في

قلبه؟، لكن ي

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