نحن أو الفوضى

2022/09/04 | 13:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

في 22 آذار 1945 اقترع البريطانيون على

خسارة تشرشل الذي قاد بلادهم إلى النصر

في الحرب العالمية الثانية..



لم يفعل

صاحب شارة النصر الشهيرة، شيئاً سوى أن

قال لسكرتيرته: "ماذا نفعل ياعزيزتي

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