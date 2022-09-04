2022/09/04 | 13:42 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية يوجه بمنح النساء فرصة للالتحاق بدورة الضباط 53 في كلية الشرطة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/04 | 13:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يوجه بمنح النساء فرصة للالتحاق بدورة الضباط 53 في كلية الشرطة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يوجه بمنح النساء فرصة للالتحاق بدورة الضباط 53 في كلية الشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).