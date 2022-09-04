إسرائيل.. جرحى بإطلاق نار على حافلة إسرائيلية في الأغوار

2022/09/04 | 13:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه تلقى معلومات أولية بشأن عملية إطلاق نار في منطقة الأغوار، وأن "التفاصيل قيد الفحص".

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