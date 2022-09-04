2022/09/04 | 13:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الأحد ، بمنح النساء فرصة للالتحاق بدورة الضباط في كلية الشرطة وقال الغانمي في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني /: إن ” المرأة العراقية اثبتت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغانمي يوجه بمنح النساء فرصة للالتحاق بدورة الضباط في كلية الشرطة المركز الخبري الوطني.

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