2022/09/04 | 13:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أفاد المتحدث باسم شركة “غازبروم”، سيرغي كوبريانوف، بأن الشركة تضخ، اليوم الأحد، الغاز الطبيعي من روسيا عبر الأراضي الأوكرانية إلى أوروبا بحجم مؤكد على مستوى 42,4 مليون متر مكعب.وقال كوبريانوف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالكميات المتفق عليها..



“غازبورم” تضخ الغاز الى أوربا المركز الخبري الوطني.

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