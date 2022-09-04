2022/09/04 | 14:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وصف القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد جاسم جعفر، الاحد، 4 أيلول، 2022، الشروط...

ظهرت المقالة الاطار يعتبر شروط الحلبوسي تجاوزا على استحقاقات المكون الأكبر أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار يعتبر شروط الحلبوسي تجاوزا على استحقاقات المكون الأكبر) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار يعتبر شروط الحلبوسي تجاوزا على استحقاقات المكون الأكبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).