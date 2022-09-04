بدء مناورات الأسد المتأهب في الأردن بمشاركة 27 دولة بينها العراق

2022/09/04 | 14:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: انطلقت في الأردن، الأحد، 4 أيلول، 2022، مناورات “الأسد المتأهب” التي تستمر حتى الخامس...

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