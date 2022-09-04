بريطانيا تجري تدريبات مشتركة مع السويد وفنلندا

2022/09/04 | 14:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شاركت القوات البريطانية في تدريبات “فيغيلانت نايف” مع القوات السويدية والفنلندية.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن التدريبات وفرت تعزيزاً “للقابلية العملياتية البينية”، حيث تسعى كل من السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفقاً لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وجرت مناورات مركز القيادة في روفانيمي وروفاجارفي شمالي فنلندا خلال الفترة بين 29 أغسطس(آب) و 2 سبتمبر (أيلول).

وتم إعداد التدريبات على خلفية الحرب في أوكرانيا، والتي شحذت العقول في جميع أنحاء أوروبا حول الأمن في القارة في مواجهة العدوان الروسي.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس:”في الوقت الذي توجد فيه حرب في أوروبا، من المهم تعزيز شراكتنا الدولية أكثر من أي وقت مضى”.

وتابع “نرحب بطلب فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو وسنواصل التدريبات معاً حتى نكون مستعدين لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة”.

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