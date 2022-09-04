الأمن الوطني يطيح بشبكة لتجارة المخدرات في واسط

2022/09/04 | 14:34 - المصدر: وكالة خبر

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات في محافظة واسط، بحوزة أفرادها 13 كغم من مادة الكريستال.

وقالت الخلية في بيان إنه “بجهود استخبارية متميزة وبعد استحصال الموافقات القضائية، نجحت مفارز الأمن الوطني في واسط في نصب كمين محكم أفضى إلى الإطاحة بشبكة مخدرات مكونة من ثلاثة عناصر أحدهم أجنبي الجنسية متلبسين بالجرم المشهود، إذ ضُبطت بحوزتهم كميات كبيرة من مادة الكريستال المخدرة بلغت (13) كيلو غرام”.

وأضافت أنه “تم تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم أصولياً إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل”.

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