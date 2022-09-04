توجيه وزاري بفتح الباب أمام النساء للالتحاق بدورة الضباط 53 بكلية الشرطة

2022/09/04 | 14:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاحد، بفتح الباب أمام النساء للالتحاق بدورة الضباط 53 بكلية الشرطة.

وقال الغانمي، في بيان إن “المرأة العراقية، أثبتت أنها بحق على قدر عال من المسؤولية وتحلت بالشجاعة في مختلف المجالات، وهنا لا بد أن أحيي وأبارك جهود العناصر النسوية التي تعمل في وزارة الداخلية”.

واضاف، “من أجل إعطائهن حقوقهن المشروعة، تقرر التوجيه بمنحهن فرصة للالتحاق بالدورة 53 ضباط عالية في كلية الشرطة”.

وتابع، “أثق بقدرة المرأة على تحملها للمسؤولية وستكون مثالا يشار إليه في العمل المهني في سلك الشرطة”.

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