فضحته ابنته دون قصد.. فيديو يظهر ما فعله رجل بحيوان راكون داخل حاوية قمامة

2022/09/04 | 15:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة صادمة وقعت في مقاطعة ساراسوتا بولاية فلوريدا الأمريكية، أظهر مقطع فيديو نُشر على موقع “سناب شات” ما فعله رجل وابنته بحيوان راكون بعد أن حاصراه داخل حاوية قمامة.ووصف قسم إنفاذ القانون الواقعة التي حدثت في أوائل أغسطس الماضي بالشنيعة والقاسية.

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