بعد انتهائها.. 'الذئب الخاطف' تنقض على أوكار 'داعش' وتحقق كامل أهدافها

2022/09/04 | 15:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز ـ أمنتنشر السومرية نيوز، أبرز نتائج عملية "الذئب الخاطف" التي انطلقت يوم أمس السبت في صلاح الدين، بمشاركة صنوف مختلفة من القوات الأمنية، وبدعم جوي من طيران الجيش.

*يوم الانطلاقانطلقت عملية "الذئب الخاطف" أمس السبت المصادف 3/9/2022، وبمشاركة واسعة لمختلف صنوف القوات الأمنية، وتركزت أهدافها على ملاحقة فلول "داعش" في صلاح الدين.*نتائج اليوم الأول

في اليوم الأول من العملية، تمكنت القوات الأمنية من تدمير سبع مضافات في جبال حمرين كان يستخدمها عناصر "داعش" للاستقرار والانطلاق لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.وبذات اليوم، نفذت القوات الأمنية عملية بسلسلة جبال حمرين شرق ناحية العلم، حيث دمروا خمس مضافات، فيما دمر طيران الجيش والقوة الجوية مضافتين كانت تستخدمها عناصر داعش للاستقرار والانطلاق لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، وكانت تضم مستودعا للوقود ومواد لوجستية.

*اليوم الثانياستمرت عملية "الذئب الخاطف" في ملاحقة فلول العصابات الإرهابية بصلاح الدين، لتتمكن في اليوم الثاني من العملية، من قتل داعشي ومحاصرة إثنين آخرين داخل نفق كبير من قبل اللواء 88 في الحشد الشعبي والفوج التكتيكي لصلاح الدين.*نهاية العمليةاستمرت "الذئب الخاطف" ليومين (السبت والأحد)، وحققت نتائج كبيرة، وبحسب البيانات الأمنية، فأن ختام هذه العملية كان مسكٌ، بعد أن تم تضييق الخناق على عصابات داعش في صلاح الدين وتوجيه ضربة قوية لهم، أسفرت عن قتل أربعة عناصر مؤثرين بينهم.آمر اللواء 88 بالحشد الشعبي ونس الجبارة أكد أن "أربعة إرهابيين من "داعش" تم قتلهم من ضمنهم المسؤول العسكري في منطقة "علاس والفتحة"، مع مرافقه الانتحاري الذي فجر نفسه دون وقوع خسائر تذكر".ويبين الجبارة بحسب بيان لهيئة الحشد الشعبي ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تم قتل داعشي آخر في قصف لطيران الجيش وتمكنت الشرطة الاتحادية من قتل داعشي أيضا وتدمير مضافة لداعش تحتوي على أسلحة خفيفة ومواد لوجستية شرق جبال حمرين".وبهذا أعلن الجبارة، انتهاء عملية "الذئب الخاطف" بتحقيق كامل أهدافها.

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