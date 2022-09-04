شاهد بالفيديو.. خادم جيشين .. شاب عراقي خدم بالجيش العراقي والإيراني !!

2022/09/04 | 15:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4Z7Ha773eyk

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