الاتحادية تحدد موعداً للنظر في طعن بشأن استقالة الكتلة الصدرية - عاجل

2022/09/04 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

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رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدريةتم رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 181 /اتحادية / 2022 للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية, و سيتم عقد الجلسة الاولى للنظر في الدعوى بتاريخ 2022-09-

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