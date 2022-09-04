النقل تسحب يد مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية (وثيقة)

2022/09/04 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، اليوم الاحد، انهاء تكليف مدير شركة الخطوط الجوية العراقية.

وبحسب الوثيقة، فأنه "استنادا الى موافقة وزير النقل ولاحقا للامرين الوزارين و استنادا الى أحكام المادة ۱۷ ثانيا من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام تسحب يد عباس عمران موسى مدير عام الشركة العمانية الخطوط الجوية العراقية لمدة لا تتجاوز 60 يوما لضمان سير التحقيق".

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