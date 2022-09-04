رفع دعوى للطعن باستقالات التيار الصدري من البرلمان

2022/09/04 | 15:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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افاد مصدر قضائي يوم الأحد، بأن المحكمة الاتحادية العليا ستنظر في طعن بصحة اقالة نواب الكتلة الصدرية نهاية أيلول الجاري.

وأبلغ المصدر أن “المحكمة الاتحادية العليا تلقت دعوىٰ للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية من قبل رئاسة مجلس النواب (بالعدد 181 / اتحادية / 2022)”.

وأضاف المصدر؛ أن “المحكمة الاتحادية حددت موعد عقد الجلسة الأولىٰ للنظر في الدعوىٰ بتاريخ 28 أيلول الجاري”.

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