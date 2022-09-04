سقوط مروحية عسكرية في حماة السورية ومقتل طاقمها

2022/09/04 | 15:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات السورية سقوط مروحية عسكرية نتيجة عطل فني شمال شرق مدينة حماة ما أدى إلى مقتل طاقمها.

وقال مصدر عسكري لـوكالة “سانا” الرسمية، اليوم الأحد، إن مروحية عسكرية سقطت صباح اليوم شمال شرق مدينة حماة خلال مهمة تدريبية نتيجة عطل فني ما أدى إلى مقتل طاقم المروحية.

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